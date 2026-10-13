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Царьград

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Краснодарцев познакомят с традициями адыгов на встрече 14 октября

Краснодарцев познакомят с традициями адыгов на встрече 14 октября

В медиацентре «Дом журналистики» 14 октября в 17:00 пройдёт четвёртая встреча проекта «Соседи», посвящённая традициям адыгов-черкесов.

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