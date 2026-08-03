Эксперт: авиабомбы с УМПБ-5Р позволяют ВКС РФ поражать цели глубоко в тылу ВСУ Российская армия начала применять на фронте более дальн.
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Эксперт: авиабомбы с УМПБ-5Р позволяют ВКС РФ поражать цели глубоко в тылу ВСУ Российская армия начала применять на фронте более дальн.
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