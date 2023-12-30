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Генерал ВСУ Тарнавский: у НАТО паршивое оружие

Генерал ВСУ Тарнавский: у НАТО паршивое оружие

  На то, что наша армия скоро начнет использовать на Украине новейшую гаубицу, обратили внимание авторы английского таблоида Daily Express.

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