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Нам обещали публичный рейтинг судей, но его так и нет. Составляем альтернативный (по решениям ЭСК)

Нам обещали публичный рейтинг судей, но его так и нет. Составляем альтернативный (по решениям ЭСК)

В конце 2019-го новый председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц озвучил прорывную идею. «Во-первых, мы собираем информацию для сквозного публичного рейтинга арбитров, который будет составляться на основе прозрачной методики.

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