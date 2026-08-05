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Регионы России

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Шварцман может заменить Пуршера в классе гиперкаров WEC в 2027 году

Шварцман может заменить Пуршера в классе гиперкаров WEC в 2027 году

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман близок к тому, чтобы стать пилотом команды «Пежо» в классе гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в сезоне 2027 года, сообщает Sportscar365.

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