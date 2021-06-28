На комика Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы из-за шутки про русских

Любопытно, однакоПолитикаНа комика Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы из-за шутки про русскихЮмориста побили около кафе, в котором ранее хулиганили Кокорин и Мамаев Идрак Мирзализаде - известный стендапер.Вернуться к статье3419НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр HammerМало далиВладимир Самойленкоэто лайно азер, а не грузин.Виктор ШиховцевЛай собаки не может оскорбить. Но факт рукоприкладства одобряю. Будет фильтровать базар.Владимир СамойленкоВы не заметили. оно фильтровать базар так и не начало. так шо мало втырили. очень мало.Ваша СветлостьВот папаша у него комик - сыночка-гомика Пиздраком назвал, наверное, все соседи год ржали!:))) А чё как-то слабо "избили", ни руки не оторвали и нос внутрь не загнули, непорядочек!:)))Александр ЯпринцевЭтот клоун лицо без роду и племени. ни азербайджанец, ни грузин, ни белорус и тем более ни русский. Разжигатель вражды.СИСветлана ИвановаОн сам то понимает, что балаболит. Такое ощущение, что он просто необразованный д…Ольга СкобликоваТак он и так необразованный, всю жизнь ишакам хвосты крутил, какое уж тут образование.TtestorrКак-то смотрел "Слабое звено" с гомиками из стендапа, постоянно вспоминал Задорнова - НУ ТУПЫЕ)))ААлександркакой он комик, он просто гомик!!!ВалентинаСтранно, что человек приехал зарабатывать на тех, кого так грязно критикует((.МИР ИЛЛЮЗИЙА что здесь странного:деньги не пахнут...Но если бы в России прикрыли этих стендаперов..было бы лучше...ННиколайВот интересно проанализировать, у кого есть доступ к такой информации, сколько осудили русских за подобные "шутки" над "братьями" и сколько "братьев" за подобные "шутки" над русскими!? Я, думаю, ЕДИНИЦЫ!Зайцев Виктор Зайцев ВикторДля начала. А откуда этот...ГОМИК с претензией на "комика"? ОНО, это ничтожество, родилось в России или всё-таки приехал на заработки из Грузии? Тогда какого хрена он делает в Москве,в России? Мало того, что никакой культуры,так наглость просто запредельная. Меня особенно покоробило вот это его выражение "«Я ОСКОРБИЛ ЧУВСТВА КСЕНОФОБОВ». Ты, бескультурная и невоспитанная СКОТИНА, в общем-то оскорбил не только чувства русских людей, в примитивной и тупой форме, ты оскорбил звание- "ЧЕЛОВЕКА". Про то, что ты в общем-то попутно обосрал ещё и собственную нацию, грузин, я уже не говорю. Ярчайший представитель того, в какое стадо "бабуинов" превращает так называемая "западная культура и образование" в принципе рождённых нормальных людей. Ну и что вам, русским и другим нациям из России (сам то я даже не славянин и не россиянин) ещё надо? Какие ещё примеры для того, что бы осознать наконец ЗАПАД, так называемая Европа, которая уже реально ГЕЙжопа...НЕ ДЛЯ РОССИИ и особенно "русской нации"? А что до этого придурка. Похоже оно, это чадо с интеллектом мартышки, так и не поняло. Побили...Некоторые нации из представителей твоего же Кавказа убивают за куда как меньшее оскорбление. Так что ты ещё дёшево отделался...Впрочем, по твоей мере, потому как ты только прикидываешься артистом, да ещё с претензией на комидийного, Ты просто ДЕШЁВКА и позор "грузин".Владимир Самойленкочё вы все решили шо это лайно грузин? я не то шо за грузин, но надо лайно называть своим именем.Владимир Самойленкоон не ...дзе, а ...заде.WWaleryВ многонациональной России шутить по теме национальностей глупейшее действие - которое при том запрещено Законами. Русские любят сатиру и смеются над самими собой. Сатира голословной быть не должна, этот "комик" должен или подтвердить заявленное как факт или признаться что ерничал в отношении русских будучи глубоко в душе банальным нациком. Почему этот нацик не "шутит" над своими земляками, которые на съемных квартирах в ванных режут баранов? После них выбрасывать ванные? И почему этот комик не селится в Отели? Его не били - следов нет, а надо бы...ВвладимирНадо этого грузина отпиздить и выгнать в ГрузиюСергей КожемякоМало ему вломили...LoxxxСсыкуны. Надо было на погост или в реанимацию.Виктор МуравьевПервая добродетель - умение обуздывать язык!сергей отказ от доллара и срочноесли эта Мразь азер то диаспору придавить так что бы они сами демонстративно задавили урода ибо они так не любят терять бабло , но для этого нужна политическое желание но в РОССИИ только РУССКИХ можно гнобитьВладимир ВеселовПриехать в Азербайджан и назвать их говном!! Что они тогда ответят на это?Владимир Самойленкоты два шага ступить не успеешь после этого. зарэжут.Aleksandr Lavrovон не комик - а гомик . и по сути : каждому пидерасту полагается пидерастово .Артем Петровмало ему пиздюлей дали-добавте и обоссыте чмо черножопоеНКНаталья КлимоваДа сколько таких придурков развелось в сети.Тупой,тупее и ещё тупее...И зачем нам ещё заезжие,если своих дураков хватает!На историческую,независимую,"богатую" родину,со сплошь "тонко чувствующим"и "гордым"народом(если б гордость имели,в Россию не перлись бы,у себя жизнь наладили)!!!А по поводу зас...ти,так в нашем южном городе полно "мигрантов".Чаще по своей вере замотанные в сто одежд при сорока жары.Заросшие,вонючие мужики и бабы.Раздражение коренных жителей очень выросло(кстати,к ним относятся не только русские). Ещё ,благодаря мигрантам,у нанимателей появилась возможность меньше платить на низкоквалифицированных должностях.Похоже,скоро будут бить!TtestorrСзади напали....))))) Если бы напали спереди, трупиком бы лежал, радуйся, говно, что не в очко заехали, а "шишку на спине" оставили.... А вообще грузины - в основе своей, самая нечистоплотная нация))) Сами небось и обосрали матрац))))Игорь ТкачукАх Идрак Задэ, продложай так "шутить" вэзэдэ. Этот шутка - известный стендапер. Фото: InstagramValdemaras OrlauskasВот именно говномазы - все эти стендаперы,никаких способностей,зато куча хамства и грубостей. Не понимаю людей,получающих от этого удовольствие,видно они его получают и ныряя в сельский толчёк. Жаль лишь,что мало дали и не отлавливают коллег этого наглеца.Александр БыстровТолько над русскими в России можно безнаказанно смеяться - закон РФ русских не защищает.Павел Тесленкоэто грызуны говно конченное,если бы не Россия этой сраной нации и впомини бы не было.На момент присоединения к России грузин оставалось всего 70 тысяч человек.михаил дувановкондом еще жалуется. пошутили бы про азеров в таком виде. вони было бы на весь мир. Выдворить его и никогда не пускать. их в рф больше чем в азербайджане. Это не шутки - это его сущностьВладимир Самойленкотак заголовок неправильный. надо было написать шо это лайно получило по хребту не за шутку, а за оскорбление руских. шо получило мало. и надо добавить.Комментировать
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