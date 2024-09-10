"Преклоняю колено": Раненый украинский солдат обратился к Путину от лица всех военнослужащих ВСУ

Вот когда армия руины сложит оружие тогда можно говорить о мире!

ТБ

Татьяна Бут

Ему можно только посочувствовать. Для своих он навсегда останется предателем, как и наши, которые ушли за веревочку к врагу. Таковы реалии войны, любой войны.