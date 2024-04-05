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После вмешательства прокуратуры в Донском ликвидирована несанкционированная свалка

После вмешательства прокуратуры в Донском ликвидирована несанкционированная свалка

Проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об охране окружающей среды провела прокуратура города Донского Тульской области после обращения местного жителя.

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