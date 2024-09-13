Бойцы ПДСС Балтфлота предотвратили прорыв условных диверсантов на учениях «Океан-2024»

Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) отработал задачи противодиверсионной обороны пункта базирования кораблей Балтийского флота в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024».
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