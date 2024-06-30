Экономист по профессии, но увлеченный историей и культурой, Денис Рошка опубликовал несколько книг, в которых выдвинул на первый план имена молдаван, известных всему миру своим вкладом в различные области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии