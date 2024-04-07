Дилеры сообщили о высоких продажах на Далласской художественной ярмарке

Дилеры сообщили о высоких продажах во время VIP-превью Далласской художественной ярмарки в четверг (4 апреля) и были еще более оптимистичны в отношении установления связей с коллекционерами и учреждениями в Техасе, поскольку арт-рынок в регионе продолжает расти.