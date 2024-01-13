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Закон и Порядок

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Записался в поликлинику и обомлел, одни не русские фамилии. Русские врачи уходят в курьеры, на их место берут мигрантов

Записался в поликлинику и обомлел, одни не русские фамилии. Русские врачи уходят в курьеры, на их место берут мигрантов

Avia.pro - Новости Почему все больше медицинских работников - мигрантов, а их доля среди студентов медицинских вузов России стремительно растет, а русских медиков становится все меньше? "Где русские фамилии?" Подписчик решил записаться в поликлинику, но увидев список врачей понял, что он не в России Сверху нас уверяют, что в России есть нехватка медицинских специалистов всех уровней из-за сложной демографической ситуации.

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Комментарии
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Сергей Веселый
Поезжайте лечиться в Индию!  Там врачи, лекарства и оборудование мирового уровня, а индийских рупий, как нам говорят, у России в избытке :-)
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18 час.
Зоя Копань
Ага, нефть  наши гонят за рупии, а покупать у них за эти рупии нечего, наверное центр банк будет их складировать!
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15 час.
Александр Рожков
А придурковатый народ все это и выбирает. Что посеешь - то и пожнешь.....
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6 час.

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