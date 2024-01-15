Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Киев может получить 300 миллиардов долларов при размещении «репарационных» облигаций

Киев может получить 300 миллиардов долларов при размещении «репарационных» облигаций

Украина может привлечь до 300 миллиардов долларов, продавая облигации, обеспеченные будущими исками к России о возмещении ущерба от боевых действий — так называемые «репарационные облигации», сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

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Игорь
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Игорь
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14 час.

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