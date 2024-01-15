Киев может получить 300 миллиардов долларов при размещении «репарационных» облигаций

Украина может привлечь до 300 миллиардов долларов, продавая облигации, обеспеченные будущими исками к России о возмещении ущерба от боевых действий — так называемые «репарационные облигации», сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.
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