Ночью русская ПВО уничтожила около 30 запущенных Украиной ударных БПЛА

Перехваты осуществлены над Белгородским и Курским регионами, а также в Черноморской акватории.В течение минувшей ночи русскими дежурными средствами ПВО было обезврежено 28 беспилотных аппаратов ударного типа, запущенных с украинской территории.
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