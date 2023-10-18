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Царьград

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Ночью русская ПВО уничтожила около 30 запущенных Украиной ударных БПЛА

Ночью русская ПВО уничтожила около 30 запущенных Украиной ударных БПЛА

Перехваты осуществлены над Белгородским и Курским регионами, а также в Черноморской акватории.В течение минувшей ночи русскими дежурными средствами ПВО было обезврежено 28 беспилотных аппаратов ударного типа, запущенных с украинской территории.

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