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"Из дома страшно выйти теперь": "опасная банда" распугивает жителей Владивостока

"Из дома страшно выйти теперь": "опасная банда" распугивает жителей Владивостока

Жители Владивостока рассказали о действиях неизвестных личностей, которые, по их словам, стреляют по ночам в окна жилых домов и пневматического оружия.

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