В чем цель этого провального пути, которому мы не перестаем удивляться? Почему каждый раз они достают из своих закромов последнее, получают один и тот же результат, знают, что этот же результат будет в конце, и все равно, вопреки всему, продолжают,а не заканчивают? Ведь закончить все сейчас и с меньшими потерями кажется гораздо разумнее, нежели закончить потом, но будучи уже высосанными до конца! Этот вопрос, не знаю, как вас, а меня волнует постоянно.
Почему противник идет на все, зная, что выиграем мы?
Комментарии
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фарид сабиров
Они мечтали нас похоронить а в итоге сами себя загнали живьем в могилу и ждут когда мы их окончательно закопаем для истории.
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3 час.
Владимир Игнатьев
Мудрым шагам нашего президента??? 😂😂😂 Который свой , буржуинский? Это полный пи....ец..... Сталина будить надо , иначе хана...
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24 мин.
Karmadon
В чем цель? Кому-то еще не очевидно? Цель - чтобы дебилы-славяне переколошматили друг друга как можно больше, а умные дяди собрали урожай.
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11 мин.
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