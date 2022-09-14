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Сенат США назвал Тайвань «основным союзником НАТО»

Сенат США назвал Тайвань «основным союзником НАТО»

Комитет сената США по иностранным делам в среду, 14 сентября, одобрил законопроект, предполагающий присвоение Тайваню статуса «основного союзника вне НАТО», а также выделение $4,5 миллиардов военной помощи, – сообщают СМИ.

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