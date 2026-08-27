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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли: «Люди злятся на Софи Каннингем, которая сказала правду. В WNBA не должно быть трансгендеров»

Член Зала славы Чарльз Баркли поддержал баскетболистку « Индианы » Софи Каннингем , которая выступила против допуска трансгендеров в женскую НБА .

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