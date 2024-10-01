В Крыму за 2024 год отремонтировано более 3 тысяч километров дорог

В Крыму за 2024 год отремонтировано более 3 тысяч километров дорогКак рассказал главный инженер ГУП РК «Крымавтодор» Виктор Олейниченко, первый и самый масштабный этап грейдирования стартовал ещё весной — ремонт улично-дорожных сетей в муниципальных образованиях.