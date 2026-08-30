Карлос Сайнс: «Думаю, смогу выступать в гонках до 45 лет»

Пилот « Уильямса » оценил свое долгосрочное будущее в автоспорте «Если посмотреть на выступления Фернандо [ Алонсо ] и Льюиса [Хэмилтона] или даже того же Нико [Хюлькенберга], который на несколько лет старше меня, то можно убедиться, что в гонках есть возможность поддерживать высокий уровень на протяжении долгого времени.
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