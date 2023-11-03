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Неизвестные факты про сына Ирины Безруковой, трагически погибшего в 25 лет

Неизвестные факты про сына Ирины Безруковой, трагически погибшего в 25 лет

Ирина Безрукова по сей день не может поверить в смерть единственного сына. У парня был сахарный диабет, а однажды он потерял сознание, и ударился головой.

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