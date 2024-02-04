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Продюсер Рудченко объяснил, как пройдет возвращение Губина на сцену

Продюсер Рудченко объяснил, как пройдет возвращение Губина на сцену

Певец, композитор и автор песен Андрей Губин сообщил о планах вернуться на сцену уже в этом году. Звезда 90-х прошел полное обследование и несмотря на постоянные боли в лице вновь готов радовать поклонников своим творчеством.

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