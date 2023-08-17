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Захар Прилепин: Память нации, как сито

Захар Прилепин: Память нации, как сито

В городе Великие Луки на территории одного из заводов открыли памятник Сталину. И вот я что, пользуясь случаем, скажу.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ТО, что сделал СТАЛИН, прилепинские Корниловы с Деникиными  И РЯДОМ НЕ ВАЛЯЛИСЬ!! Сталин принял Россию  С СОШКОЙ, а оставил с ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ!! А Николашка II, который царь, был свергнут еще при жизни... ДО-ПРАВИЛСЯ ВИДАТЬ, такой &quot;великий&quot;! Что свергли!!... А ПО ПОВОДУ БАНДЭРЫ, то стыдно Прилепину не знать истории. Бандэра НИКОГДА не был  ни гражданином СССР, ни гражданином Украины!! Он даже не был славянином.... Не ожидала я от Прилепина подобных перлов... ОН ЛИ ЭТО ВСЕ ВЫДАЛ? Позорище...
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Аршак Меликджанян
идиот
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Уя
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