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Происшествия

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В Якутии полицейские приняли участие в патриотическом мероприятии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Якутске в ГБУ РС(Я) «Молодежный центр «Патриот»» состоялось культурно-патриотическое мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

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