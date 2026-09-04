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РИА Новости: в июне средние зарплаты выше 200 тысяч рублей были в 20 отраслях

РИА Новости: в июне средние зарплаты выше 200 тысяч рублей были в 20 отраслях

Средние зарплаты свыше 200 тыс. рублей в июне получали работники в 20 отраслях экономики России. Об этом сообщает РИА Новости.

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