Волосы 50+: как поменять уход и сохранить блеск, плотность и силу

После 50 волосы не обязаны становиться короткими, «возрастными» и незаметными. Но привычный уход действительно стоит пересмотреть: гормональные изменения, седина, окрашивание и горячая укладка могут менять плотность и текстуру волос, а длина становится более сухой и ломкой.