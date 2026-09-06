Волосы 50+: как поменять уход и сохранить блеск, плотность и силу

После 50 волосы не обязаны становиться короткими, «возрастными» и незаметными. Но привычный уход действительно стоит пересмотреть: гормональные изменения, седина, окрашивание и горячая укладка могут менять плотность и текстуру волос, а длина становится более сухой и ломкой.
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