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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Бобруйском районе дан старт республиканскому молодежному проекту ´Азбука гражданина. Версия 4.0´.

В Бобруйском районе дан старт республиканскому молодежному проекту ´Азбука гражданина. Версия 4.0´.

Мероприятие, прошедшее в аграрно-экономическом колледже, собрало более сотни молодых избирателей.Первый секретарь райкома ОО ´БРСМ´ Дарья Пантелеева рассказала о предстоящих выборах, почему день стал единым, как проходит электоральная кампания.

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