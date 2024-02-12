В Бобруйском районе дан старт республиканскому молодежному проекту ´Азбука гражданина. Версия 4.0´.

Мероприятие, прошедшее в аграрно-экономическом колледже, собрало более сотни молодых избирателей.Первый секретарь райкома ОО ´БРСМ´ Дарья Пантелеева рассказала о предстоящих выборах, почему день стал единым, как проходит электоральная кампания.
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