В Бобруйском районе дан старт республиканскому молодежному проекту ´Азбука гражданина. Версия 4.0´.

Мероприятие, прошедшее в аграрно-экономическом колледже, собрало более сотни молодых избирателей.Первый секретарь райкома ОО ´БРСМ´ Дарья Пантелеева рассказала о предстоящих выборах, почему день стал единым, как проходит электоральная кампания.