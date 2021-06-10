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Как способность сохранять равновесие влияет на омоложение организма. 5 простых упражнений на координацию движения

Как способность сохранять равновесие влияет на омоложение организма. 5 простых упражнений на координацию движения

Говоря о начале старения, мы, как правило, имеем в виду такие явные признаки, как состояние кожи, седые волосы, морщины и т.

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Marina Mescheryakova
Мне 60 лет. Провела первый тест. На каждой ноге стою по 60 сек. Но с детства не выношу карусель. Сколько мне тогда лет?)
Владимир Афанасьев
надцать!

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