Как способность сохранять равновесие влияет на омоложение организма. 5 простых упражнений на координацию движения

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеКак способность сохранять равновесие влияет на омоложение организма. 5 простых упражнений на координацию движенияГоворя о начале старения, мы, как правило, имеем в виду такие явные признаки, как состояние кожи, седые волосы, морщины и т.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMMMarina MescheryakovaМне 60 лет. Провела первый тест. На каждой ноге стою по 60 сек. Но с детства не выношу карусель. Сколько мне тогда лет?)Владимир Афанасьевнадцать!Комментировать
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