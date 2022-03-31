Погода в Ростове-на-Дону 31 марта 2022: прогноз синоптиков

Погода в Ростове-на-Дону на 31 марта 2022 — прогноз ростовского гидрометцентра. В донской столице утром ожидается 9 градусов, днём потеплеет до 19 градусов, холода не стоит ожидать и вечером (столбик термометра опустится только до 14 градусов).