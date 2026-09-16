«Тропа новых героев»: спорт, который объединяет

12 сентября в парке «Новый Легост» в Залегощенском районе при поддержке партии «Новые люди» состоялась «Тропа новых героев» — масштабное спортивное мероприятие, объединившее детей и взрослых, семейные и командные старты, а также участников с ограниченными возможностями здоровья.