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«Тропа новых героев»: спорт, который объединяет

«Тропа новых героев»: спорт, который объединяет

12 сентября в парке «Новый Легост» в Залегощенском районе при поддержке партии «Новые люди» состоялась «Тропа новых героев» — масштабное спортивное мероприятие, объединившее детей и взрослых, семейные и командные старты, а также участников с ограниченными возможностями здоровья.

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