Медицина 2.0

107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Природа пытается компенсировать людям недостатки. У слепых идеальный слух, у глухих - хорошее зрение, а безмозглый Ку...Врач Кутушов: кар...
  • Модест
    ниачомОтвет на один воп...
  • Алекс Сэм
    То есть не надо ничего консервировать, покупайте в магазинах? Бредовая статьяДиетолог Галкина:...

Врач-травматолог назвал самые опасные зимние виды развлечений

Врач-травматолог назвал самые опасные зимние виды развлечений

Россиянам стоит проявлять особую осторожность, когда они выбирают кататься на тюбинге или заниматься зимними видами спорта - горными лыжами и хоккеем, так как это самые травмоопасные виды развлечений во время новогодних праздников, рассказал врач-травматолог Юрий Глазков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх