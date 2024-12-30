Врач-травматолог назвал самые опасные зимние виды развлечений

Россиянам стоит проявлять особую осторожность, когда они выбирают кататься на тюбинге или заниматься зимними видами спорта - горными лыжами и хоккеем, так как это самые травмоопасные виды развлечений во время новогодних праздников, рассказал врач-травматолог Юрий Глазков.
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