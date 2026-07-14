В Орловской области вновь завыли сирены

Жителей Орловской области просят переместиться в укрытия. В регионе объявили ракетную опасность. С официальными заявлениями выступил губернатор Орловской области Андрей Клычков и ГУ МЧС России по Орловской области.
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