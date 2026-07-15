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«Комендантский час» 2.0: подросткам 16 и 17 лет в Великобритании запрещено пользоваться социальными сетями с полуночи до 6 утра

«Комендантский час» 2.0: подросткам 16 и 17 лет в Великобритании запрещено пользоваться социальными сетями с полуночи до 6 утра

Новые меры также включают регулирование использования чат-ботов на основе искусственного интеллектаБританское правительство объявило о введении «комендантского часа» для использования социальных сетей подростками в возрасте от 16 до 17 лет.

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