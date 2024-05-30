Глиобластома белән авыручыларның уртача гомер озынлыгы күп түгел: 5 авыруның 4се диагноз куелганнан соң беренче 1,5-2 елда вафат була, – ди табиб-онколог, медицина фәннәре докторы Игорь Долгополов.
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Глиобластома белән авыручыларның уртача гомер озынлыгы күп түгел: 5 авыруның 4се диагноз куелганнан соң беренче 1,5-2 елда вафат була, – ди табиб-онколог, медицина фәннәре докторы Игорь Долгополов.