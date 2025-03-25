19FortyFive: итальянский Ariete оказался худшим танком НАТО

В США считают итальянский основой танк C1 Ariete худшим танком НАТО, пишет 19FortyFive.Как отмечает автор публикации, C1 Ariete, производившийся серийно в 1990-е годы, уступает Leopard 2, Challenger 2 и другим машинам стран альянса по боевой эффективности.
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