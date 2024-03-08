RuNews.Biz
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews.Biz

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

С этим рецептом забудешь, что такое хлеб! Пушистые лепешки на кефире: вкусно и быстро.

Такими пышными лепешками частенько баловала меня бабушка, пекла их каждую неделю. Как же сложно было дождаться, пока они хоть немного остынут… Сейчас я готовлю такие лепешки для своих родных, чему они несказанно рады! Наш рецепт поможет и тебе вспомнить вкус детства! Лепешки на кефире с начинкой ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх