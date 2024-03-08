С этим рецептом забудешь, что такое хлеб! Пушистые лепешки на кефире: вкусно и быстро.

Такими пышными лепешками частенько баловала меня бабушка, пекла их каждую неделю. Как же сложно было дождаться, пока они хоть немного остынут… Сейчас я готовлю такие лепешки для своих родных, чему они несказанно рады! Наш рецепт поможет и тебе вспомнить вкус детства! Лепешки на кефире с начинкой ….