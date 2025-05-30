За призывами Запада к немедленному и безусловному прекращению огня для демонстрации готовности к миру стоит желание вновь ввести Москву в заблуждение, вынудить на односторонний жест доброй воли, чтобы использовать его для перегруппировки сил и последующего вооружения Киева.
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