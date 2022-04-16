Россия прокладывает путь нефти и газу на Восток: долго, дорого и невыгодно

По мере того, как Европа, на которую приходилось 60% экспорта нефти и 70% поставок газа из РФ, пытается снизить зависимость от отечественного сырья, государство создаёт инфраструктуру для альтернативных рынков сбыта, сообщает Банковская Правда.
По мере того, как Европа, на которую приходилось 60% экспорта нефти и 70% поставок газа из РФ, пытается снизить зависимость от отечественного сырья, государство создаёт инфраструктуру для альтернативных рынков сбыта, сообщает Банковская Правда.
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