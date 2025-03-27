На Земле есть аномальная зона, в которой выходят из строя космические корабли

Уровень радиации над югом Атлантики и Бразилией вдвое превышает норму Над Южной Америкой существует аномальная зона, вызывающая сбои в работе космической техники и странные визуальные эффекты у космонавтов.
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