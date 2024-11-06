"Гейм, сет и матч": Маск отреагировал на предварительные итоги выборов в США

TASS/AP/Matt Rourke Американский бизнесмен, один из богатейших людей планеты, основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск опубликовал пост, используя термины из тенниса, ознакомившись с предварительными данными о прогнозируемой победе поддерживаемого им кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.