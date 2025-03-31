Билайн увеличил доступность 4G для 10 тысяч жителей Забайкалья

erid:2VSb5x2nEtg, реклама, ПАО ВымпелКомОператор «Билайн» сообщил о расширении покрытия и увеличении ёмкости сети 4G в десяти населённых пунктах Забайкальского края, обеспечив более 10 тысячам жителей надёжный доступ к современным цифровым сервисам.
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