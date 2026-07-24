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Союз с будущей монахиней и роман со школьницей: судьбы трех любимых женщин Сергея Соловьева

Союз с будущей монахиней и роман со школьницей: судьбы трех любимых женщин Сергея Соловьева

Режиссер Сергей Соловьев с юмором относился к расспросам о трех браках, замечая, что для его темперамента этого количества было даже мало.

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