Около 10 процентов мазута уже вывезено с танкера "Волгонефть-239"

Морспасслужба продолжает круглосуточную откачку мазута с аварийного танкера «Волгонефть-239». Для перекачки нефтепродуктов задействованы шесть битумовозов, сообщают «Вести» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.
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