Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 июня 2024 года: Как лучше сбежать из ВСУ, где Киев спрячет F-16 и чем сенатор порадовал Зеленского

ВВС Украины начали менять имеющийся советский авиапарк на американские F-16 REUTERSСегодня 7,8K прочитали Сбит МиГ-29 и 4 французские и американские управляемые авиабомбы Группировка войск «Север» нивелировала до 255 военнослужащих, 9 автомобилей, САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.