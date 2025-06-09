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Царьград

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Meta может вложить более $10 млрд в ИИ-стартап Scale AI: переговоры продолжаются

Meta может вложить более $10 млрд в ИИ-стартап Scale AI: переговоры продолжаются

Meta рассматривает инвестицию свыше $10 млрд в стартап Scale AI, специализирующийся на ИИ. Переговоры продолжаются.

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Комментарии
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Maxim
Предлагаю - за пять млрд.
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