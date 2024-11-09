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Сырский пожаловался главкому сил НАТО в Европе на ситуацию на фронте

Сырский пожаловался главкому сил НАТО в Европе на ситуацию на фронте

Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в ходе переговоров с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи пожаловался на обострение ситуации на линии боевого соприкосновения.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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