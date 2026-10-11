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Аргументы недели

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Гуманизм с национальным лицом: почему мягкие приговоры «дорогим гостям» стали нашей системной проблемой

Гуманизм с национальным лицом: почему мягкие приговоры «дорогим гостям» стали нашей системной проблемой

Российское законодательство в последние годы вроде бы стало заметно жёстче. Появились механизмы лишения гражданства за тяжкие преступления, расширились основания для выдворения, ужесточились санкции за нарушения миграционного режима.

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