В Березкинской школе открыли парту Героя в честь выпускника-снайпера

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ Парту Героя в память о выпускнике учебного заведения, участнике специальной военной операции Аделе Авхадиеве открыли в Березкинской школе Высокогорского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Без гимна не вый...
- «Без гимна не вый...
- «Без гимна не вый...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым