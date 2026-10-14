Двое мужчин провели ночь в лесу у деревни Астрецово Дмитровского округа без еды, воды и лекарств, а утром 13 октября их нашли спасатели после четырёхчасовых поисков под проливным дождём.
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