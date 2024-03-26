Подольская запечатлела всех мужчин из семейства Пресняковых на одном фото

Певица Наталья Подольская поделилась архивным снимком в честь дня рождения главы семьи. Наталья Подольская не раз признавалась в интервью, что ей невероятно повезло не только с мужем, но с его родителями.
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